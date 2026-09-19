Gianfranco Monti, conduttore e tifoso della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare le ultime in casa viola
VIDEO - Vanoli sui rigoristi: "Loro lo sanno. Importante non essere egoisti"
Gianfranco Monti, conduttore e tifoso della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare le ultime in casa viola. Ecco le sue parole:
C'è assolutamente un filo conduttore tra le due stagioni di Vanoli. L'anno scorso ha motivato la rosa fino alla fine, raggiungendo la salvezza. Ora è rientrato nello spogliatoio, e in quattro giorni ha cambiato la testa dei ragazzi. I giovani sono fantastici, assorbono tutto e sono facilmente plasmabili. Sette gol con Venezia e Pisa, ma si vede la struttura di gioco. Qui si vede l'intelligenza di un allenatore, la testa la devi mettere non nel carro armato, ma in una bella macchina da corsa che è la Fiorentina. Lui è il leader della Fiorentina nello spogliatoio, forse quello che manca in campo? Non conosco bene tutti i giocatori ancora, si vedrà con il tempo il carattere. Napoli? Non so se è candidata allo scudetto, ha tantissime assenze. Sono sicuro che la Fiorentina possa giocarcela, dipenderà dall'atteggiamento.
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