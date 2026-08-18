Le parole di Gianfranco Monti al Pentasport di Radio Bruno sulle prospettive viola a pochi giorni dal debutto i campionato
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Ospite del Pentasport di Radio Bruno, Gianfranco Monti ha commentato le prospettive della Fiorentina in vista dei prossimi impegni della formazione viola, soffermandosi sul mercato, sulla situazione di Moise Kean e sulla sfida contro la Roma.
Credo nella Coppa Italia"Io credo nella Coppa Italia. Sarebbe bellissima da portare a casa. Grosso vuole Thorstvedt, è un suo uomo e un giocatore su cui punterebbe molto. Quindi, per me, è probabile che arrivi a Firenze. Su Pinamonti ho un dubbio: se arriva lui, allora vuol dire che Kean è stato ceduto. A questo punto, però, io Kean lo terrei. La valutazione giusta è sui 40-45 milioni, non di meno. Detto questo, io non lo venderei.
Su Fagioli e la sua situazione bisogna fare un ragionamento. Oulai l'ho visto con caratteristiche diverse rispetto a Fagioli. Mi è piaciuto molto, ma mi sembra che faccia anche altro rispetto a lui. Bisogna capire se i due possano giocare insieme, anche se per Grosso non sembra essere una soluzione praticabile. Ndour mi piace molto, è cresciuto tantissimo rispetto all'anno scorso. Atta, invece, si sta dimostrando un grande giocatore e lo vedo o dietro la punta o come mezzala alta".
Su Roma-Fiorentina"Per me la partita con la Roma è più importante di quella con la Juve. Ho lavorato per 22 anni a Roma e ho vissuto questo peso. Non ho nulla contro la Roma, ma nutro comunque una grande rivalità. Se devo incontrare una squadra così forte, preferisco affrontarla subito. Magari la Roma non è ancora al meglio e la Fiorentina, vista contro il Benevento, se la può giocare".
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