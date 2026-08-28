VIDEO - Grosso: "Kean? Vedremo oggi. Ha sempre dato disponibilità, poi ci sono state evoluzioni"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Gianfranco Monti ha analizzato la possibile rivoluzione dell’attacco della Fiorentina con l’addio di Moise Kean e l’arrivo (eventuale) di Joshua Zirkzee, soffermandosi anche sulle scelte tattiche di Fabio Grosso.

"Se arrivasse Zirkzee, che a me piace tantissimo, credo che Grosso dovrebbe necessariamente salutare il suo 4-3-3. Sono due giocatori completamente diversi e cambierebbe inevitabilmente il modo di giocare della squadra. In questo momento l’attacco è una delle questioni principali: possiamo parlare quanto vogliamo di difesa e centrocampo, ma poi sono gli attaccanti a dover finalizzare".

Per Monti, l’eventuale arrivo di un profilo come Zirkzee imporrebbe quindi al tecnico viola di trovare nuovi equilibri: "Bisogna trovare la formula giusta per riuscire a segnare. Pellegrino e Zirkzee sono due giocatori che, per caratteristiche, possono modificare completamente il modo di attaccare della Fiorentina".

Monti ha poi sottolineato come, con i nuovi innesti, la responsabilità passi soprattutto nelle mani di Fabio Grosso: "Adesso la squadra ce l’ha davvero in mano lui. Gli manca ancora qualcosa, soprattutto sugli esterni, che sono fondamentali. Non servono semplicemente giocatori da mettere in campo, ma calciatori capaci di incidere sulle partite".

Un riferimento anche alla gara contro la Roma, nella quale Monti ha visto una Fiorentina troppo prudente: "A Roma ho avuto la sensazione di una squadra un po’ paurosa, quasi preoccupata di limitare i danni. Ho visto una formazione costruita per arginare la Roma, ma alla fine non ci siamo riusciti e abbiamo subito tantissimo".

E proprio sulle scelte di centrocampo aggiunge: "Mi aspetto dei cambiamenti. Non penso che Grosso possa riproporre esattamente lo stesso centrocampo visto a Roma. Vorrei vedere una Fiorentina diversa, anche perché i giocatori per cambiare qualcosa ci sono".

Infine, Monti guarda con curiosità alle prossime mosse del mercato: "Con tutti questi investimenti e con una squadra che può cambiare ancora tanto, basta l’arrivo di uno o due giocatori per modificare completamente la formazione. Sono davvero curioso di vedere cosa farà Grosso. Sabato sarà importante capire se avremo una Fiorentina diversa".