Ghedjemis non sarà in campo contro la Fiorentina: l'esterno del Frosinone non è salito sul pullman per Firenze dopo le tensioni legate al mercato.
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La Fiorentina si prepara a celebrare il proprio centenario con la sfida di domani contro il Frosinone al Franchi. Per i ciociari, però, la vigilia è stata caratterizzata da una novità importante sul fronte mercato.
Secondo quanto riportato da Stefano Martini, direttore di TuttoFrosinone, Fares Ghedjemis non è salito sul pullman della squadra e non prenderà parte alla trasferta di Firenze. L'esterno offensivo sarà quindi assente nella gara contro la Fiorentina.
Una decisione che arriva in un momento particolarmente delicato per il futuro del giocatore. Il Frosinone, infatti, ha continuato a respingere le offerte ricevute per Ghedjemis, considerato un elemento importante della rosa. Già nei giorni scorsi il presidente Maurizio Stirpe aveva spiegato che il club non lo considerava sul mercato, pur lasciando aperta la porta a eventuali sviluppi legati alla volontà del giocatore e alle proposte ricevute.
L'assenza di Ghedjemis rappresenta dunque un'ulteriore complicazione per Massimiliano Alvini alla vigilia della sfida del Franchi, mentre resta da capire quale sarà l'evoluzione della situazione dell'esterno negli ultimi giorni di mercato.
Ultim'ora in casa Frosinone: clamoroso colpo di scena prima della partenza per Firenze! Fares Ghedjemis NON è salito sul pullman e salterà la sfida del Franchi contro la Fiorentina, nonostante i continui rifiuti del club alle offerte di mercato. Situazione incredibile! …— Stefano Martini (@SMartini1993) August 28, 2026
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