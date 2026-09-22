Le parole di Gianfranco Monti sul lavoro di Vanoli alla Fiorentina e le ultime uscite della squadra viola

Redazione VN
WhatsApp Image 2026-09-22 at 16.13.44

VIDEO - Saluto nazista con la maglia della Fiorentina: scandalo in Argentina

Il conduttore televisivo e tifoso viola, Gianfranco Monti, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina, arrivata a questa sosta Nazionali con 4 punti in classifica. Le sue parole:

Io non lascio da parte l'anno scorso, perché siamo in una situazione diversa dall'anno scorso e con una squadra quasi completamente cambiata. Lui è quello, un motivatore. Io ero d'accordo con il mandarlo via l'anno scorso, perché ero per ripartire con un ciclo nuovo, ma quando è tornato ora non ero triste, anzi. Lui è bravissimo, e lo ha dimostrato adesso, a lavorare sulla testa. Fagioli in Nazionale ce l'ha mandato lui. Dalla sua faccia si nota proprio la contentezza di allenare questi ragazzi. L'intervista che ha rilasciato a Ivan Zazzaroni, a cuore aperto, merita di essere ascoltata. Disse parole bellissime e importanti e ancora non era stato richiamato dalla Fiorentina.
gianfranco monti sulla Fiorentina

Sulla partita con il Napoli

L'ho rivista la sera alle 2 di notte e son d'accordo: l'1-1 il risultato giusto. Noi fiorentini siamo così, appena si vince due partite si pensa di poter battere chiunque. Ma non è così, il Napoli era una squadra forte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti