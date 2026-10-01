Le parole di Gianfranco Monti su Franco Mastantuono e Nicolò Fagioli

Redazione VN
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Il conduttore televisivo e tifoso viola, Gianfranco Monti, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno del momento in casa Fiorentina. Queste le sue considerazioni:

Mastantuono? Per me è un ragazzo tanto intelligente. Si rende conto della fortuna che ha, giocando a calcio. Lui sà della fortuna che ha e si è buttato dentro la città. Firenze è un angolino di Madrid, è vero, ma te la puoi vivere tutta. Lui si fa le foto sul ponte alla Carraia, a ponte Vecchio e va a giocare in spiaggia. La gente già lo amerà e queste cose non possono che tornargli bene nel gioco.

Su Fagioli

Lui è un ragazzo molto diverso da Mastantuono, che ha bisogno di certezze per la sua realtà e queste le ha ritrovate in Vanoli. Lui la fiducia la sta ritrovando. In Nazionale ha preso dal 7 al 7,5 da tutti, giocando in un ruolo che non è lo stesso che fa a Firenze. L'anno scorso ci ha tolto spesso le castagne dal fuoco, anche se poi con Grosso la fiducia l'aveva ripersa. Mi aspetto quel salto di qualità importante, ma che pian piano sta facendo. Spero prenda da Mastantuono quella sana arroganza, ovvero di essere consapevole delle sue reali qualità, che sono enormi. Ma deve crederci lui per primo.
monti

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