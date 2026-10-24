L'opinione di Monti sui problemi della Fiorentina
VIDEO - Quando la Fiorentina si prese la vetta della Serie A distruggendo l'Inter
Gianfranco Monti, al Pentasport di Radio Bruno, si è espresso su alcuni temi caldi in casa viola:
È una stagione in cui vanno fatti crescere i giovani. Ero più preoccupato contro il Genoa che contro il Como. L'Inter è quasi ingiocabile, loro ti fanno giocare a calcio. E la Fiorentina in questo non è male, ma deve concretizzare quello che crea.
La difesa
Vanoli metterà a posto la difesa. Le possibilità le hai, ma devi essere più concentrato. Dodò? Il calciatore è forte, è giusto che venga riabilitato. Ma io non l'ho mai visto fuori.
Mastantuono
Vorrei di più da Mastantuono perché è forte e ha qualità. Perde tanti palloni perché non è concentrato, deve essere meno egoista e giocare più per la squadra: ma non è mani di protagonismo. Poi è un ragazzo intelligente, si è calato nella città.
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