L'opinione di Monti sui problemi della Fiorentina

Redazione VN
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VIDEO - Quando la Fiorentina si prese la vetta della Serie A distruggendo l'Inter

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Gianfranco Monti, al Pentasport di Radio Bruno, si è espresso su alcuni temi caldi in casa viola:

È una stagione in cui vanno fatti crescere i giovani. Ero più preoccupato contro il Genoa che contro il Como. L'Inter è quasi ingiocabile, loro ti fanno giocare a calcio. E la Fiorentina in questo non è male, ma deve concretizzare quello che crea.

La difesa

Vanoli metterà a posto la difesa. Le possibilità le hai, ma devi essere più concentrato. Dodò? Il calciatore è forte, è giusto che venga riabilitato. Ma io non l'ho mai visto fuori.

Mastantuono

Vorrei di più da Mastantuono perché è forte e ha qualità. Perde tanti palloni perché non è concentrato, deve essere meno egoista e giocare più per la squadra: ma non è mani di protagonismo. Poi è un ragazzo intelligente, si è calato nella città.
ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27

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