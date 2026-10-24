La Fiorentina cerca punti per uscire da una situazione di classifica sempre più complicata, ma il calendario non concede pause. Domani i viola saranno di scena a San Siro contro l'Inter, capolista del campionato, in una sfida che richiederà una prova di personalità e attenzione. Per Paolo Vanoli, però, confrontarsi con le squadre di vertice non rappresenta una novità. E i precedenti della sua precedente esperienza sulla panchina viola offrono qualche spunto interessante.

Nella passata stagione, considerando le sfide contro Juventus, Atalanta, Como, Milan, Lazio, Roma, Bologna e Inter, il bilancio di Vanoli è stato complessivamente positivo. In tredici confronti con queste avversarie, la Fiorentina ha raccolto 4 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. Un rendimento che testimonia la capacità della squadra di competere anche contro formazioni di alto livello, trovando spesso risultati utili che, nella scorsa stagione, hanno contribuito alla salvezza.

Dalla Juventus al Bologna: i risultati di Vanoli contro le big

I numeri raccontano di una Fiorentina capace di ottenere risultati importanti. Contro laè arrivata una vittoria accompagnata da un pareggio, mentre con ili viola hanno conquistato tre punti e una sconfitta. Positivo anche il bilancio con la, battuta tra le mura amiche e fermata sul pari nel confronto dell'Olimpico. Contro ilè arrivata la vittoria esterna firmata Mandragora-Piccoli, mentre conVanoli ha ottenuto un pareggio grazie alla rete di Cher Ndour.

Diverso il bilancio con l'Atalanta, contro cui la Fiorentina ha raccolto un pareggio e una sconfitta, e con il Milan, affrontato in una sola occasione con un risultato di parità. Il ko contro la Roma è stata l'ultima sconfitta stagionale della Fiorentina targata Paolo Vanoli.

Napoli e Como, i primi segnali della nuova Fiorentina

Anche in questa stagione, dal suo ritorno in panchina, Vanoli ha già affrontato due avversarie di livello. Contro ilè arrivato un pareggio che aveva riacceso una scintilla nell'entusiasmo viola, mentre con illa Fiorentina è uscita sconfitta. Una battuta d'arresto che non cancella, tuttavia, gli aspetti positivi mostrati dalla squadra, protagonista di una delle prestazioni più convincenti di questa prima parte di stagione.

E dopo San Siro non ci sarà molto tempo per tirare il fiato. Nelle successive tre giornate di campionato, la Fiorentina affronterà infatti l'Atalanta e la Juventus, con la sfida al Sassuolo nel mezzo. Un calendario impegnativo, che metterà nuovamente Vanoli alla prova contro due avversarie di alto livello. Per i viola sarà fondamentale trovare continuità e concretezza, perché la classifica impone di muoversi rapidamente e non lascia più molto spazio agli alibi.