Il commento di Monti in vista di Fiorentina-Como
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Il conduttore televisivo e tifoso viola, Gianfranco Monti, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della Fiorentina. Le sue parole:
Il Como lo troverai arrabbiato domenica. Giocare la Champions è una libidine stratosferica per il calciatore e loro arriveranno alla sfida vogliosi di vincere. Sarà una partita molto complicata per la Fiorentina. Poi son giovani, questi non hanno problemi a giocare ogni tre giorni. Se te la giochi con la testa giusta forse è più facile con i lariani che con il Genoa, perché loro ti fanno giocare a calcio e la Fiorentina ha bisogno di questo. Ora devi spingere, anche visto come sta andando il calcio italiano. È un'occasione, perché il la Serie A è mediocre. Magari non quest'anno, ma l'anno prossimo possiamo stare lassù. Dobbiamo sfruttare questo momento, creando delle basi importanti in questa stagione.
Su Atta e il centrocampo
Pesa tanto la sua assenza, perché la Fiorentina con il mercato che ha fatto quest'anno ha deciso di puntare su 3/4 giocatori di grande qualità. Quando è arrivato a Firenze è partita una ola. È quel calciatore che ti può dare quella qualità richiesta. In un centrocampo con Brescianini, Fagioli e Ndour è quello dello scorso anno e già si era visto che mancava qualcosa. In questo momento manca un giocatore come Mandragora, perché ha carattere. Anche se non mi faceva impazzire. Tra quelli di ora chi ne ha di più? Forse Fagioli.
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