A Radio Bruno nel corso del Pentasport odierno, Lorenzo Minotti, ex calciatore italiano, è intervenuto per commentare la vittoria di ieri in Conference League in vista della gara contro il Pisa di lunedì:
Minotti: "Ieri squadra unita. Ecco come può regalarsi un finale interessante"
La Fiorentina ha dato l'impressione di essere solida, compatta e organizzata: di essere squadra. Nel primo tempo la viola ha fatto poco ma ha concesso quasi nulla, poi è cresciuta grazie alla concentrazione e al focus sulla gara. Queste prestazioni bisogna conquistarsele: Fazzini e Fabbian hanno voluto sfruttare l'occasione per dire la loro in campo e dimostrare di meritarsi un posto tra i titolari. Fortini e Comuzzo hanno avuto mesi non troppo facili ma sembra che abbiano trovato serenità. Sono contento che Piccoli abbia segnato nonostante non abbia tirato molto in porta: si è messo a disposizione della squadra e ha giocato di altruismo. Bene anche le vecchie guardie come Mandragora e Ranieri.
Obiettivo salvezza e non solo—
Se la Fiorentina trovasse continuità e risalisse in classifica in campionato, potrebbe dire la sua in Conference League e regalarsi un finale di stagione molto interessante.
