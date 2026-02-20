Viola travolgente in Polonia, Nazione: “Lezzerini, Fazzini e Ndour protagonisti”

La Fiorentina bis (o ter) vola in Conference League . Con molti titolari a Firenze, i viola vincono 3-0 a Bialystok grazie a Ranieri, una punizione perfetta di Mandragora e il rigore di Piccoli.

La trasferta di coppa è un vero turnover: Lezzerini, Fazzini e Ndour tra i protagonisti, con energie e motivazioni al centro del gioco.