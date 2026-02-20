La Fiorentina bis (o ter) vola in Conference League. Con molti titolari a Firenze, i viola vincono 3-0 a Bialystok grazie a Ranieri, una punizione perfetta di Mandragora e il rigore di Piccoli.
Viola travolgente in Polonia, Nazione: "Lezzerini, Fazzini e Ndour protagonisti"
Il commento de La Nazione sulla vincente trasferta della Fiorentina in terra polacca
Il commento de La Nazione sulla vincente trasferta della Fiorentina in terra polacca
La trasferta di coppa è un vero turnover: Lezzerini, Fazzini e Ndour tra i protagonisti, con energie e motivazioni al centro del gioco.
Una vittoria meritata e pesante, che consegna ai viola un chiaro vantaggio per il ritorno al Franchi e l’accesso agli ottavi quasi certo. Giovedì prossimo sarà il momento di confermare il risultato ottenuto in Polonia in casa.
