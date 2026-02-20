Il TAR del Lazio conferma quasi integralmente il provvedimento del Ministero dell’Interno che dispone, fino al termine della stagione, la chiusura dei settori ospiti nelle trasferte di Roma, Fiorentina e Napoli dopo gli scontri avvenuti in autostrada.
news viola
Ricorso TAR: no ai tifosi della Fiorentina, sì a quelli della Roma. Il motivo
I giudici hanno ribadito la natura preventiva e cautelare della misura, respingendo le tesi delle associazioni dei tifosi secondo cui si tratterebbe di un provvedimento punitivo. A un esame sommario, si legge nelle ordinanze, non emergono elementi di sufficiente fondatezza per annullarlo.
Unica apertura riguarda uno dei ricorsi dei tifosi romanisti: il Tar ha ritenuto eccessiva l’estensione del divieto a tutti i residenti nella Regione Lazio, e non solo a quelli della provincia di Roma. Accoglimento dunque limitato a questo aspetto territoriale.
Respinto invece il ricorso dei tifosi viola. Per i giudici, anche alla luce dei precedenti contestati – dagli scontri di Casalecchio ad altri episodi recenti – non sussistono profili tali da mettere in discussione la legittimità del provvedimento nei loro confronti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA