RANIERI 7,5: mano al petto e sguardo verso i 300 coraggiosi arrivati da Firenze. Ranieri festeggia così un gol che arriva dopo mesi complicati. Con la forza del lavoro si è ripreso la sua Fiorentina, e questo vale più di qualsiasi fascia al braccio.
Jagiellonia-Fiorentina, pagelle VN: Ranieri torna capitano, Mandragora magico
La squadra di Paolo Vanoli ipoteca il passaggio del turno, adesso testa al Pisa
MANDRAGORA 7,5: come una stalattite, la sua punizione trafigge la porta dello Jagiellonia. Un gesto tecnico di grande qualità per uno dei pochi leader in campo per Vanoli. Che peccato non averlo contro il Pisa.
HARRISON 5,5: si nasconde tra le buche della Chorten Arena. Mai cercato e mai servito, non si vede praticamente mai.
