Lo scopritore di Comuzzo rivela: “Ha avuto problemi fisici, non è il vero Pietro”

"Pietro ha fatto un percorso molto veloce, arrivando alla Fiorentina dal Pordenone. Ultimamente ha avuto una piccola flessione a causa di alcuni problemi: adesso sta migliorando, però non è ancora al 100%. Quando le squadre sono così in difficoltà, la difesa viene presa di mira anche per un piccolo errore; al contrario, quando le cose vanno bene, persino i grandi sbagli vengono dimenticati. La difesa viola è buona, però Comuzzo non sta benissimo fisicamente e commette errori che non sono da lui: non è sicuro come l'anno scorso, nonostante sia un ragazzo con tanto temperamento e grinta."