Vittorio Fioretti, scopritore di Pietro Comuzzo, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Lo scopritore di Comuzzo rivela: “Ha avuto problemi fisici, non è il vero Pietro”
"Pietro ha fatto un percorso molto veloce, arrivando alla Fiorentina dal Pordenone. Ultimamente ha avuto una piccola flessione a causa di alcuni problemi: adesso sta migliorando, però non è ancora al 100%. Quando le squadre sono così in difficoltà, la difesa viene presa di mira anche per un piccolo errore; al contrario, quando le cose vanno bene, persino i grandi sbagli vengono dimenticati. La difesa viola è buona, però Comuzzo non sta benissimo fisicamente e commette errori che non sono da lui: non è sicuro come l'anno scorso, nonostante sia un ragazzo con tanto temperamento e grinta."
La Fiorentina—
"Per giocare meglio, la Fiorentina dovrebbe uscire da quella zona di classifica. Firenze è una città importante che merita una squadra all'altezza. Pensavo che questo gruppo potesse fare meglio rispetto alla scorsa stagione, perché le qualità tecniche ci sono. La Fiorentina, non essendo abituata a lottare in queste posizioni, nel finale spesso si impaurisce e subisce gol immeritati. Adesso è arrivato Paratici, che è una persona che capisce di calcio: credo proprio che la squadra uscirà dalle zone basse della classifica."
