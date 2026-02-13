Rugani a Como? Il punto su Gudmundsson, Gosens e i dubbi di formazione

Fiorentina, Rugani vede la prima chiamata a Como. Le ultime di Radio Bruno su un ballottaggio a centrocampo e sulle condizioni di Gosens

Redazione VN 13 febbraio 2026 (modifica il 13 febbraio 2026 | 14:59)

Daniele Rugani è pronto a vivere la sua prima chiamata in maglia viola. Secondo quanto riportato da Radio Bruno, l’ex difensore della Juventus potrebbe sedersi in panchina già nella trasferta di Como: una convocazione che avrebbe un valore più simbolico e di leadership che tecnico, mirata a compattare il gruppo in un momento delicato.

Il centrale ha dimostrato un impegno totale sin dal suo arrivo: si è allenato senza sosta, anche durante i giorni di riposo concessi alla squadra. Mentre i compagni erano impegnati nella sfida contro il Torino, Rugani era sul campo del Viola Park per accelerare il recupero. Sebbene la piena condizione per giocare sia prevista per il derby contro il Pisa di lunedì prossimo, il suo ritorno tra i convocati è un segnale importante per Vanoli.

Ballottaggio a centrocampo — Per quanto riguarda le scelte di formazione, il dubbio principale di Vanoli riguarda la mediana. È aperto un ballottaggio serrato tra Brescianini e Ndour, che si contenderanno una maglia da titolare fino all'ultimo istante. Rispetto alle indicazioni di ieri, le quotazioni del centrocampista dell'Under 21 sono in forte rialzo e potrebbero rimescolare le gerarchie iniziali. Robin Gosens dovrebbe tornare titolare, con Parisi alto a destra e Harrison in panchina.