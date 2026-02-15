Aglietti: “Parisi è il miglior giocatore viola. Fiorentina, ora fai la provinciale”

Viola News
Il tecnico ed ex centravanti Alfredo Aglietti dagli studi di RTV38, ospite della trasmissione "Viola", ha commentato il momento gigliato:

Per la prima volta in stagione la Fiorentina a Como ha fatto la provinciale, è sempre stata concentrata, cinica, ha fatto giocare male gli avversari. Non mi ricordo un'azione in verticale degli avversari. Quella contro la formazione di Fabregas è stata una vittoria pesantissima, perché difficilmente le altre squadre che giocano per salvarsi riusciranno a vincere a Como. L'importante, adesso, è continuare cosi, essere consapevoli della propria forza ed avere sempre questa concentrazione per tutti i 90'. Parisi credo meriti un discorso a parte: non mi è piaciuto nell'occasione della simulazione, ma cosa vuoi dire a questo giocatore? E' il migliore della Fiorentina degli ultimi due mesi. Non ha giocato per buona parte della stagione ed è stato zitto, da quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto bene. Ora ha perfino scavalcato Gosens nelle gerarchie, contro il Como ha fatto una prestazione superba.

