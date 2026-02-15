Così Benedetto Ferrara, intervenuto in collegamento alla trasmissione "Viola" su Rtv38:
Ferrara: “Vanoli sta dando l’anima. La Conference? Il turnover è possibile ora”
Il giornalista riconosce i meriti del tecnico gigliato
La Conference League non credo sia un problema adesso, poi certo che la priorità sia la partita contro il Pisa di lunedì. Ma la Fiorentina ha tutte le carte in regola per passare il turno, anche facendo turnover. La rosa attuale lo permette. L'importante sarà avere un occhio di riguardo per quei giocatori fondamentali. Dopo la vittoria di Como serve dare dei meriti anche a Vanoli, nell'occhio del ciclone dopo il Torino. Non ci avrà portato questa botta di vita dal punto di vista dei risultati quando è arrivato, ma ha rimesso la squadra in carreggiata, facendo rendere alcuni calciatori come Fagioli o Parisi. Sta dando l'anima e l'arrivo di un direttore sportivo bravo come Paratici può sicuramente aiutarlo. Kean? Non è uno stupido, sa che dalle sue prestazioni con la Fiorentina passa il suo futuro, a partire dalla maglia azzurra della Nazionale.
