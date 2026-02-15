Ospite a "Viola" su Rtv38, l'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha detto:
Amoruso: “A Como grande prova di Ranieri. Harrison e Brescianini ottimi innesti”
L'ex difensore viola parla di alcuni singoli della squadra di Vanoli
Ranieri è sempre stato un buon giocatore, probabilmente il fatto di indossare la fascia di capitano gli aveva complicato la vita, a Como è sempre stato molto concentrato e poi ha aiutato pure i compagni, spronandoli ed incitandoli. E' stata comunque tutta la Fiorentina a fare un'ottima prestazione, soprattutto a livello difensivo, non ricordo una parata di De Gea. Bene Harrison e Brescianini, hanno corso per chilometri e rincorso gli avversari quando perdevano palla. Fagioli è stato meno appariscente ma ha amministrato, dando noia pure a Nico Paz. Dobbiamo sporcarci, finalmente ho visto un Piccoli che alla fine prendeva la palla e la portava alla bandierina del calcio d'angolo. Perché col Torino o a Bologna non è stato fatto?
