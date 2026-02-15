Federico Russo, speaker radiofonico e tifoso viola, ha parlato della vittoria della Fiorentina a Como, a Toscana Tv:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Russo: “Col Como solo una pedina, siamo ancora lì in classifica. Kean leader”
toscana tv
Russo: “Col Como solo una pedina, siamo ancora lì in classifica. Kean leader”
Fiorentina bene con Como e Bologna, ma "dobbiamo trovare il carattere giusto anche contro il Pisa"
Abbiamo messo da parte una buona prestazione a Como e una buona a Bologna, contro le grandi. Ci perdiamo però contro le dirette rivali per la A e dobbiamo trovare il carattere giusto anche contro il Pisa. Siamo ancora lì in classifica, abbiamo messo solo una pedina. Kean è uno dei leader, è importante che sia tornato titolare e al gol, ma è ancora al 60%. Siamo sulle sue spalle oltre che di De Gea e Gosens che già l'anno scorso hanno deciso le sorti della squadra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA