Guetta: “Il coraggio di Vanoli ha pagato. Solomon da 6 solo grazie alla vittoria”

Il commento di David Guetta su Vanoli e giocatori dopo Como-Fiorentina
Redazione VN

Intervenuto a Radio Bruno, David Guetta ha commentato la vittoria della Fiorentina sul Como, soffermandosi sulle scelte tattiche di Vanoli e sulle prestazioni dei giocatori.

«Vanoli ha avuto coraggio all’inizio. Tutti si sarebbero aspettati Gosens basso e Parisi alto a destra. Gli esterni hanno costretto il Como a non attaccare troppo. Harrison è stata una spina nel fianco nel primo tempo».

Guetta sottolinea anche l’importanza dei punti conquistati: «Adesso abbiamo gli stessi punti del Lecce. Guarderei anche alla Cremonese. Dopo il Torino, il 70% dei tifosi della Fiorentina avrebbe esonerato Vanoli. L’avrei esonerato dopo il Verona, ma se ci salva con azzeramento totale a giugno va bene lo stesso».

Sulla prestazione dei singoli: «Oggi Solomon partita sufficiente con bontà solo perché c’è stata la vittoria. Comuzzo sempre in panchina? Va recuperato assolutamente. Prima di tenere Gudmundsson in panchina ci penserei molto».

