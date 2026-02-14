Guetta: “Il coraggio di Vanoli ha pagato. Solomon da 6 solo grazie alla vittoria”

Intervenuto a Radio Bruno, David Guetta ha commentato la vittoria della Fiorentina sul Como, soffermandosi sulle scelte tattiche di Vanoli e sulle prestazioni dei giocatori.

«Vanoli ha avuto coraggio all’inizio. Tutti si sarebbero aspettati Gosens basso e Parisi alto a destra. Gli esterni hanno costretto il Como a non attaccare troppo. Harrison è stata una spina nel fianco nel primo tempo».