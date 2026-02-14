Fagioli spiega: “Difensivamente umili e consapevoli. Io dovevo tenere Nico Paz”

«Al di là del gol, ciò che conta davvero è la vittoria. I singoli hanno dato il loro contributo, ma a livello difensivo ci siamo comportati come una squadra umile e consapevole di affrontare una grande avversaria. Era quello che il mister ci aveva chiesto in settimana. L’obiettivo rimane la salvezza: non è semplice né immediato, ma se giochiamo partite come quella di oggi possiamo centrarlo».