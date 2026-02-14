Nicolò Fagioli, protagonista con il gol che ha sbloccato la partita, ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina, sottolineando il valore del successo di squadra.
news viola
Fagioli spiega: “Difensivamente umili e consapevoli. Io dovevo tenere Nico Paz”
«Al di là del gol, ciò che conta davvero è la vittoria. I singoli hanno dato il loro contributo, ma a livello difensivo ci siamo comportati come una squadra umile e consapevole di affrontare una grande avversaria. Era quello che il mister ci aveva chiesto in settimana. L’obiettivo rimane la salvezza: non è semplice né immediato, ma se giochiamo partite come quella di oggi possiamo centrarlo».
Fagioli ha spiegato anche il suo ruolo tattico: «Il mio compito era tenere d’occhio Nico Paz, che considero uno dei migliori del campionato. Tutti noi, però, abbiamo fatto un’ottima prestazione difensiva».
Infine, uno sguardo alle prossime sfide: «Giovedì ci attende una gara fondamentale in Polonia, dobbiamo prepararla al meglio, poi penseremo al confronto con il Pisa».
