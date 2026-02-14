Fagioli spiega: “Difensivamente umili e consapevoli. Io dovevo tenere Nico Paz”

Viola News
Il commento di Nicolò Fagioli alla vittoria della Fiorentina sul campo del Sinigaglia di Como
Nicolò Fagioli, protagonista con il gol che ha sbloccato la partita, ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina, sottolineando il valore del successo di squadra.

«Al di là del gol, ciò che conta davvero è la vittoria. I singoli hanno dato il loro contributo, ma a livello difensivo ci siamo comportati come una squadra umile e consapevole di affrontare una grande avversaria. Era quello che il mister ci aveva chiesto in settimana. L’obiettivo rimane la salvezza: non è semplice né immediato, ma se giochiamo partite come quella di oggi possiamo centrarlo».

Fagioli ha spiegato anche il suo ruolo tattico: «Il mio compito era tenere d’occhio Nico Paz, che considero uno dei migliori del campionato. Tutti noi, però, abbiamo fatto un’ottima prestazione difensiva».

Infine, uno sguardo alle prossime sfide: «Giovedì ci attende una gara fondamentale in Polonia, dobbiamo prepararla al meglio, poi penseremo al confronto con il Pisa».

