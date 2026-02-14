Cecchi: “Si può dire che Vanoli ha incartato Fabregas?”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista Stefano Cecchi ha analizzato la vittoria della Fiorentina sul campo del Como, elogiando in particolare l’approccio tattico della squadra e del suo allenatore.

«La Fiorentina ha fatto una partita intelligente, operaia. Aveva ragione Vanoli, ha lasciato palleggiare il Como con un possesso sterile, ma la Fiorentina si è dimostrata capace di ripartire. Se non fosse stato per lo scivolone di Parisi (gara da 7) si sarebbe evitata pure la sofferenza nel finale».