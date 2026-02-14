Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista Stefano Cecchi ha analizzato la vittoria della Fiorentina sul campo del Como, elogiando in particolare l’approccio tattico della squadra e del suo allenatore.
Cecchi: "Si può dire che Vanoli ha incartato Fabregas?"
«La Fiorentina ha fatto una partita intelligente, operaia. Aveva ragione Vanoli, ha lasciato palleggiare il Como con un possesso sterile, ma la Fiorentina si è dimostrata capace di ripartire. Se non fosse stato per lo scivolone di Parisi (gara da 7) si sarebbe evitata pure la sofferenza nel finale».
Cecchi si spinge oltre, riconoscendo i meriti del tecnico viola dopo le critiche ricevute nei giorni precedenti: «Si può dire che Vanoli ha incartato Fabregas? Per onestà intellettuale rispetto alle critiche di settimana scorsa, Vanoli è il primo da applaudire. Il merito è principalmente il suo contro un Como frizzante ma presuntuoso».
