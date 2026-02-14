Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Como
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Vanoli: “Fagioli, che rabbia all’inizio. Questa squadra può difendere con la palla”
partite
Vanoli: “Fagioli, che rabbia all’inizio. Questa squadra può difendere con la palla”
L'intervento del tecnico viola
Abbiamo dimostrato che con attenzione e organizzazione possiamo fare cose importanti. Ora testa bassa, recuperiamo, che ci sono partite importanti in vista.
Fagioli—
Ho sempre detto che ha qualità importanti ma può anche difendere in maniera diversa mettendosi sulle traiettorie. Stiamo lavorando tanto anche con i video e dovrebbe essere orgoglioso anche se oggi i primi 15 minuti mi aveva fatto arrabbiare molto perché veniva saltato. A volte è un po' pigro, deve arrivare in fase offensiva con più determinazione come oggi.
Salvezza—
Non è facile ritrovarsi in questa situazione essendo la Fiorentina, le altre squadre arrivano con la fame. Qualsiasi cosa ho fatto l'ho fatta convinto che la squadra ha qualità, che si può difendere tenendo la palla con coraggio di imporsi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA