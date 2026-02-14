Luca Ranieri ha parlato a Dazn dopo la sfida fra Como e Fiorentina. Queste le sue parole:
Ranieri esulta: “Per me un mese difficile. Dispiace solo per una cosa”
Così l'ex capitano viola dopo la vittoria del Sinigaglia
Abbiamo fatto una grandissima partita. Il Como ha qualità e abbiamo accettato di abbassarci nel momento giusto. Sono felice perché non abbiamo preso gol negli ultimi minuti. Siamo stati bravi tutti. Torniamo a casa con un bel sorriso. Fagioli? L'ho portato dal nostro nutrizionista perché è un ragazzo d'oro che sta dando tanto per noi. Tutti si devono sentire parte del gruppo. Ultimo periodo? Pe rme un mese bello intenso. Ma ho cercato di allenarmi al massimo dando tutto. Ho avuto alti e bassi ma ho avuto la mia occasione e sono felice per la squadra. Spiace per la rete subita ma oggi era un match difficile.
