Nicolò Fagioli ha parlato a Dazn dopo la partita vinta contor il Como:
Fagioli guarda già avanti: “Altre 13 gare come questa”
Le parole di uno degli autori delle reti
E' stata una partita difficilissima, bellissima, loro hanno giocatori forti che impostano bene, va bene anche abbassarci in questi casi, è questo che dobbiamo fare nelle prossime 13 gare, con la salvezza in testa. Bello il gol, ma l'importante è che abbiamo vinto
