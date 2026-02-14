Viola News
Fagioli guarda già avanti: “Altre 13 gare come questa”

Le parole di uno degli autori delle reti
Redazione VN

Nicolò Fagioli ha parlato a Dazn dopo la partita vinta contor il Como:

E' stata una partita difficilissima, bellissima, loro hanno giocatori forti che impostano bene, va bene anche abbassarci in questi casi, è questo che dobbiamo fare nelle prossime 13 gare, con la salvezza in testa. Bello il gol, ma l'importante è che abbiamo vinto

