Cesc Fabregas ha parlato a Dazn dopo Como-Fiorentina. Queste le sue parole:
Fabregas non si dà pace: "Mi ha ricordato una partita contro l'Ascoli"
Mi fa arrabbiare non aver fatto capire l'importanza di questa gara ai ragazzi. Se vuoi essere un campione non può essere difficile capire questo. Mi ha ricordato una partita con l'Ascoli, che prendemmo gol e non si giocò più, oggi non si è giocato. Queste partite vanno vinte fuori dalla tattica, trovando la motivazione. Abbiamo sbagliato atteggiamento, si deve entrare con un'energia diversa. Dbbiamo mostrare la voglia di essere più bravi ad attaccare con energia e serenità. Il primo tempo non mi è piaciuto, nel secondo non si è proprio giocato. Morata? La provocazione fa parte del calcio, chi non la sopporta faccia un altro lavoro. Lui ha esperienza, deve gestire meglio questa cosa. Non dobbiamo rispondere alle provocazioni. Sennò diventa tutto un alibi che non mi piace.
