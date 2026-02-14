Mandragora: “A Reggio un bel casino con Kean, gli ho lasciato volentieri il rigore”

Viola News
Il commento del numero 8
Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo la vittoria di Como:

Avevamo bisogno di una vittoria così, sporca, siamo una squadra giovane e questo successo deve darci consapevolezza. Kean? Era successo un bel casino a Reggio, stavolta gliel'ho lasciato volentieri... siamo contenti per lui, per Fagioli, per la vittoria.

