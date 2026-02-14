Amoruso: “Vittoria importantissima. Così lo scenario cambia”

Il commento di Lorenzo Amoruso a Como-Fiorentina

Redazione VN 14 febbraio 2026 (modifica il 14 febbraio 2026 | 17:07)

Dopo la vittoria per 1-2 della Fiorentina sul campo del Como, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno l’ex viola Lorenzo Amoruso, che ha analizzato la prestazione della squadra.

«Tre punti stra-meritati e voluti. Prestazione solida e compatta. L’unica parata tentata da De Gea è stata in occasione dell’autorete di Parisi. Oggi serviva una partita attenta e nervosa. Dovevi gestire le emozioni negative e positive. Dovevi lavorare sui difetti. Vedere la Fiorentina giocare così, lo scenario cambia».

Amoruso invita però a mantenere equilibrio: «Vittoria importantissima ma non si è fatto nulla. Contro il Torino hai buttato 2 punti, vai in un campo in cui molte squadre hanno faticato, alcuni hanno fatto brutte figure».

Infine un passaggio sui singoli e sulla gestione finale: «Kean lo abbiamo visto poco, ma si è preso la responsabilità di calciare il rigore. La partita l’hai però saputa gestire. Nel recupero non hai corso nessun tipo di pericolo. Questa è una cosa positiva».