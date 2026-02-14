Radio Bruno: a Como anche gli occhi di Giovanni Sartori del Bologna

Il mercato non è più aperto, e di affari tra Fiorentina e Bologna ne sono stati fatti, ma questo non impedisce all'uomo mercato dei rossoblù Giovanni Sartori di girare l'Italia in cerca di informazioni. In questo sabato di metà febbraio, il dt degli emiliani si è fatto notare da Radio Bruno allo stadio del Como per la partita contro la Fiorentina.
Presenza rilevante sugli spalti del Sinigaglia
Semplice osservazione della gara oppure c'è qualche profilo tra i 22 in campo che ha catturato l'attenzione della società rossoblù per il futuro? Nel frattempo ricordiamo che con i viola è stato portato a termine il doppio affare in prestito Sohm-Fabbian, il primo con diritto di riscatto al Bologna, il secondo con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza alla Fiorentina.
