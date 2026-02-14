Radio Bruno: a Como anche gli occhi di Giovanni Sartori del Bologna

Il mercato non è più aperto, e di affari tra Fiorentina e Bologna ne sono stati fatti, ma questo non impedisce all'uomo mercato dei rossoblù Giovanni Sartori di girare l'Italia in cerca di informazioni. In questo sabato di metà febbraio, il dt degli emiliani si è fatto notare da Radio Bruno allo stadio del Como per la partita contro la Fiorentina.