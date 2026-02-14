Viola News
Vanoli: “Harrison e Solomon hanno entusiasmo e ora anche benzina nelle gambe”

Intervista flash dell'allenatore prima del fischio d'inizio
Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Como:

Abbiamo perso tanti punti da situazioni di vantaggio, è una cosa che stiamo cercando di migliorare, dobbiamo assolutamente gestire meglio. Harrison? Abbiamo scelto giocatori capaci di saltare l'uomo, intensi. Lui e Solomon hanno avuto bisogno di mettere benzina nelle gambe, ma hanno grande entusiasmo.

