Vanoli: “Harrison e Solomon hanno entusiasmo e ora anche benzina nelle gambe”

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Como:
Abbiamo perso tanti punti da situazioni di vantaggio, è una cosa che stiamo cercando di migliorare, dobbiamo assolutamente gestire meglio. Harrison? Abbiamo scelto giocatori capaci di saltare l'uomo, intensi. Lui e Solomon hanno avuto bisogno di mettere benzina nelle gambe, ma hanno grande entusiasmo.
