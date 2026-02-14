Martin Baturina, giocatore del Como, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita della gara contro la Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Baturina: “Ho avuto un buon inizio anno. Ma non voglio fermarmi qui”
news viola
Baturina: “Ho avuto un buon inizio anno. Ma non voglio fermarmi qui”
Le parole di Martin Baturina prima della sfida contro la Fiorentina
Per me è stato un buon inizio di anno ma io guardo avanti e spero di fare sempre meglio, non voglio fermarmi qui. Ogni giocatore ha bisogno di un po' di adattamento, ora sto bene.
© RIPRODUZIONE RISERVATA