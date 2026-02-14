Viola News
Baturina: “Ho avuto un buon inizio anno. Ma non voglio fermarmi qui”

Le parole di Martin Baturina prima della sfida contro la Fiorentina
Redazione VN

Martin Baturina, giocatore del Como, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita della gara contro la Fiorentina:

Per me è stato un buon inizio di anno ma io guardo avanti e spero di fare sempre meglio, non voglio fermarmi qui. Ogni giocatore ha bisogno di un po' di adattamento, ora sto bene.

