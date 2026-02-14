VIOLA NEWS news viola radio e tv Mandragora: “Sono nel pieno della maturità, giusto che sia responsabilizzato”

news viola

Mandragora: “Sono nel pieno della maturità, giusto che sia responsabilizzato”

Mandragora: “Sono nel pieno della maturità, giusto che sia responsabilizzato” - immagine 1
Il centrocampista è uno dei leader a cui si affida Vanoli in un momento delicatissimo
Redazione VN

Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Dazn prima della gara in casa del Como: "Sono tra quelli che sono qua da più tempo, mi piace prendermi certe responsabilità, ne sono felice. Sono nel pieno della mia maturità, quindi va bene così".

Mandragora è in una delle stagioni individualmente più prolifiche della carriera, con 6 centri in campionato che lo rendono il capocannoniere viola in un'annata fin qui maledetta. Vanoli si affida a lui per fare punti importanti in chiave salvezza.

Leggi anche
Como-Fiorentina, ore 15:00. Dove vederla in tv e streaming
Budel: “Fagioli insostituibile, ma avrei tenuto Nicolussi. Cosa fare a Como”

© RIPRODUZIONE RISERVATA