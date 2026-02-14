Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato nel pre partita della sfida contro la Fiorentina ai microfoni di DAZN:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Fabregas: “Kuhn in Coppa ha fatto una buona partita. Sta trovando continuità”
news viola
Fabregas: “Kuhn in Coppa ha fatto una buona partita. Sta trovando continuità”
Le parole di Cesc Fabregas nel pre partita di Como-Fiorentina
Kuhn? E' stato infortunato, non ha trovato continuità, la caviglia gli faceva male. Adesso sta trovando continuità anche in allenamento. In Coppa contro la Fiorentina aveva fatto una buona partita, è in un buon momento e deve dare qualcosa di positivo alla squadra. Cerco di dare opportunità. Paragone con Nico Paz? Io non cerco umiltà, parlo della sua potenzialità. Lui è più forte di me. Importante è quello che farà oggi in campo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA