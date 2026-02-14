Fabregas: “Kuhn in Coppa ha fatto una buona partita. Sta trovando continuità”

Viola News
Le parole di Cesc Fabregas nel pre partita di Como-Fiorentina
Redazione VN

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato nel pre partita della sfida contro la Fiorentina ai microfoni di DAZN:

Kuhn? E' stato infortunato, non ha trovato continuità, la caviglia gli faceva male. Adesso sta trovando continuità anche in allenamento. In Coppa contro la Fiorentina aveva fatto una buona partita, è in un buon momento e deve dare qualcosa di positivo alla squadra. Cerco di dare opportunità. Paragone con Nico Paz? Io non cerco umiltà, parlo della sua potenzialità. Lui è più forte di me. Importante è quello che farà oggi in campo.

