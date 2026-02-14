Fabregas: “Non avevamo le giuste motivazioni. Che talento Parisi!”

Il vero nodo di questa sconfitta è stato non riuscire a trovare le giuste motivazioni per questa gara. Lo ripetevo: era la partita chiave perché, dopo vent’anni di calcio, so bene che dopo una vittoria in coppa diventa complicato mantenere alta la concentrazione. Siamo un gruppo molto giovane e quando ti riempiono di elogi è facile sentirsi appagati, è umano. È mancato l’atteggiamento corretto tre giorni dopo Napoli. Dovevamo portarla a casa, oggi mi sento giù come allenatore, mi sento inadeguato. Mi pesa molto. Morata? Da un calciatore con la sua esperienza pretendo qualcosa in più, ma la sconfitta non dipende da quello. Fiorentina? Ha interpretato al meglio la partita, vanno fatti i complimenti. So bene che è una squadra di livello anche se attraversa una fase complicata. Il margine tra vittoria e sconfitta è sottilissimo e può capitare, ma hanno elementi di grande qualità. Guardi giocare Parisi e pensi: 'Accidenti, che talento'. Chi non conosce la Fiorentina o il campionato passato poteva pensare fosse una sfida semplice. È una nostra responsabilità non aver trovato la condizione e l’approccio giusti per questa gara