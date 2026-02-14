FAGIOLI 8: due giorni fa era il suo compleanno, si regala il primo gol in campionato frutto di un mix di tecnica, caparbietà e un po' di fortuna che non guasta mai. Abbina a questo acuto la sua versione migliore tra regia ed interdizione, brilla di fronte ad uno dei reparti di centrocampo più in forma della Serie A e ad uno stadio spesso pieno di stelle di Hollywood sugli spalti.
Como-Fiorentina, pagelle VN: Fagioli hollywoodiano, Ranieri tira a lucido la difesa
I giudizi emessi a caldo dalla nostra redazione
RANIERI 7,5: sfrutta l'occasione al posto di Comuzzo badando al sodo e formando con Pongracic una linea generalmente attenta. Bene lui in particolare perché nell'ultimo mese i suoi ingressi non erano stati incisivi, e invece oggi ha offerto anticipi, letture e coperture all'altezza della situazione delicata. Il ritorno del capitano senza fascia.
PONGRACIC 7,5: attento in marcatura e salvifico a inizio secondo tempo anticipando Douvikas in area piccola su un cross dalla destra. Buon segnale da parte del croato in una giornata di massimo stress per il reparto, che tiene nel finale anche cavalcando il nervosismo per far passare il tempo.
