Como-Fiorentina, pagelle VN: Fagioli hollywoodiano, Ranieri tira a lucido la difesa

FAGIOLI 8 : due giorni fa era il suo compleanno, si regala il primo gol in campionato frutto di un mix di tecnica, caparbietà e un po' di fortuna che non guasta mai. Abbina a questo acuto la sua versione migliore tra regia ed interdizione, brilla di fronte ad uno dei reparti di centrocampo più in forma della Serie A e ad uno stadio spesso pieno di stelle di Hollywood sugli spalti.

RANIERI 7,5: sfrutta l'occasione al posto di Comuzzo badando al sodo e formando con Pongracic una linea generalmente attenta. Bene lui in particolare perché nell'ultimo mese i suoi ingressi non erano stati incisivi, e invece oggi ha offerto anticipi, letture e coperture all'altezza della situazione delicata. Il ritorno del capitano senza fascia.