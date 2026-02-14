Como, Vojvoda: “Difficile affrontare chi lotta per la salvezza”

Mergim Vojvoda, esterno del Como, ha commentato a DAZN la sfida persa contro la Fiorentina: «Il mister ha ragione: affrontare squadre che lottano per la salvezza è sempre complicato. Dopo aver superato il turno a Napoli giocando da grande squadra, sapevamo che oggi ci sarebbe stata una partita sporca e difficile. Purtroppo non è andata come speravamo. Dovevamo mostrare più aggressività e voglia di vincere».