Como, Vojvoda: “Difficile affrontare chi lotta per la salvezza”

Il commento del laterale destro del Como alla gara disputata contro la Fiorentina
Mergim Vojvoda, esterno del Como, ha commentato a DAZN la sfida persa contro la Fiorentina: «Il mister ha ragione: affrontare squadre che lottano per la salvezza è sempre complicato. Dopo aver superato il turno a Napoli giocando da grande squadra, sapevamo che oggi ci sarebbe stata una partita sporca e difficile. Purtroppo non è andata come speravamo. Dovevamo mostrare più aggressività e voglia di vincere».

Guardando già avanti al prossimo impegno: «Non possiamo buttare via tutto il lavoro fatto finora. Abbiamo qualità e possibilità di fare bene. La cosa positiva è che tra tre giorni giochiamo contro il Milan a San Siro: dobbiamo dimostrare che siamo competitivi e che l’errore di oggi è solo un incidente di percorso».

