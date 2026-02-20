Vallesi ottimista: “Paratici ha già inciso. Sarà una Fiorentina super competitiva”

Il cantautore e tifoso viola Paolo Vallesi ha parlato a Radio Sportiva a proposito del momento dei gigliati:
Fazzini? Con Solomon e Gudmundsson è un po' una terza scelta. Ma è un giocatore di grande prosopettiva, non c'è dubbio. ieri ha fatto vedere cose buone e si è mostrato intraprendente. In pochissimi saltano l'uomo in squuadra, lui almeno ci ha provato. Ottimismo? La Fiorentina ci ha insegnato che è una squadra inaffidabile. Ricordatevi che è successo dopo la vittoria col Bologna. Un po' di timore c'è ancora verso il match col Pisa. Quando bisogna vincere per forza la squadra ha dimostrato di non riuscirci sempre. La vittoria di ieri è positiva, ora bisogna dare continuità lunedì. Il Pisa è ostico, servirà attenzione. Sanremo? Tiferò viola anche in questo caso, Conti non può vincere, quindi tiferà Marco Masini. L'arrivo di Paratici ha inciso? Per me sì. Ha dato una futuribilità. Questo arrivo ci fa pensare ad una Fiorentina super competitiva nei prossimi anni.
