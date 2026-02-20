Marchini: “L’effetto Paratici e la prova del Pisa. Fiorentina al bivio”

Durante il Pentasport di Radio Bruno, abbiamo sentito la voce di Giampaolo Marchini, che si è così espresso per quanto riguarda sia la vittoria di ieri che la prossima sfida casalionga contro il Pisa:
Ecco le parole con cui Giampaolo Marchini si è espresso oggi al Pentasport.
Vincere colPisa è essenziale. Vorrebbe dire trovare continuità di rendimento e di risultati e anche mettere paura alle concorrenti. Il Lecce incontra l'Inter che deve vincere a tutti i costi, la Cremonese sfida la Roma, Torino e Genoa sono vicine... Lunedì sarà uno scontro decisivo per entrambe le squadre : la corsa per la salvezza deve partire da gare come questa. La Fiorentina ha dato dei segnali in Europa che servono sia per l'autostima della squadra, sia per provare a portare avanti un percorso extra rispetto al campionato. Anche se abbiamo tutti una paura matta di retrocedere, vincere in Europa aiuta ad affrontare il campionato con un approccio diverso.
Dal timore alla consapevolezza—
La squadra sembra avere meno paura; prima giocava col timore, causa delle ingenuità principali. Anche il linguaggio del corpo è cambiato: sono più decisi. Certo qualche errore lo fanno ancora, ma seguendo la propria idea di gioco, essendo più coscienti delle proprie difficoltà. Questo gli consente di avere più consapevolezza in campo: è un deciso cambio di passo. Anche a Como nessuno pensava che finisse così, invece abbiamo fatto la nostra partita.
Paratici, presenza costruttiva—
La presenza fissa di Paratici incide molto sulla squadra: è una persona preparata e aperta al dialogo. Vanoli ha trovato una persona con cui confrontarsi sia sull'aspetto umano che del campo. Mantengo la massima cautela anche per scaramanzia, anche se è chiaro che alcuni miglioramenti ci siano stati. Voglio credere che il motto "vincere aiuta a vincere" faccia sì che la Fiorentina trovi continuità nel fare punti. Alcune titubanze sono state superate: anche ieri, per esempio la Fiorentina nel secondo tempo ha cambiato volto e ha tirato fuori la sua personalità.
