Brovarone: “Fiorentina più seria. Paratici trasmette sicurezza alla squadra”

Oggi a Radio Bruno, durante il Pentasport, Bernardo Brovarone ha fatto il suo intervento in merito alla vittoria di ieri sera in trasferta in Polonia, esprimendosi così:
Il termine "serietà" è centrato: ho visto applicazione, voglia di vincere con criterio ed equilibrio. La prestazione nel primo tempo è stata complicata, forse anche per il terreno di gioco... Ma la Fiorentina era mentalmente preparata e la sensazione è stata che la squadra si stia riordinando, anche tramite confronti e fiducia in campo tra i singoli giocatori. Non è successo chissà che cosa ma siamo sulla strada giusta: non è certamente la squadra di prima.
Anche Vanoliha detto che parlare di calcio con Paratici è bellissimo: questo è un aspetto fondamentale. La squadra così assume una consapevolezza maggiore che la aiuta a rendersi conto delle proprie difficoltà e a ritrovare l'armonia in campo. Certo non mi stupirei se col Pisa prendessimo due gol per degli errori difensivi, quindi sicuramente c'è ancora del lavoro da fare. Paratici da sicurezza ai giocatori, è una figura importante.
