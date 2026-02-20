Stefano Cecchi ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva il giorno dopo la vittoria della Firoentina contro lo Jagiellonia. Queste le sue parole:
Cecchi elogia Vanoli: "Quattro mesi fa la Fiorentina non era una squadra"
Cecchi elogia Vanoli: “Quattro mesi fa la Fiorentina non era una squadra”
Il giornalista parla dei meriti del tecnico
La Fiorentina se si salva deve riscattare tutti i giocatori con obbligo di riscatto. Il diritto lo hanno solo Solomon e Harrison, non so se verranno trattenuti. Vediamo cosa succede in questi mesi. Io credo che l'ambizione di Paratici sia quella di creare una squadra che parte non per vincere un titolo, magari, ma per giocare un calcio attraente. Questo appartiene alla storia del club. Vanoli? Per ora non mi ha scaldato il cuore. Ma nei fatti ha cambiato la squadra. Ha avuto coraggio e ha avuto intuizioni non banali, come quella di Parisi a destra. E soprattutto ha compattato la squadra. Quattro mesi fa la Fiorentina non era una squadra. Questo gli va assolutamente riconosciuto.
