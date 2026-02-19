Piccoli: “Col Pisa conta solo vincere. Il rigore? Vi spiego come è andata”

"Siamo contenti, il mister ha fatto del turnover. Ci siamo fatti trovare pronti tutti, il campo ed il clima non hanno aiutato. Ci siamo portati a casa una vittoria pesante. Vincere aiuta a vincere, dobbiamo prendere lo slancio giusto ed andare a vincere col Pisa in ogni modo. Sappiamo il valore della partita di lunedì. Il rigore? Quando ho visto arrivare il difensore aspettavo solo che mi calciasse il piede, ed ho chiesto a Mandragora di farmi calciare, il pallone era già nelle mie mani, non ci sono stati problemi. L'attaccante vuole fare gol in tutti i modi, Mandragora è il rigorista, e ci parliamo in campo su questo."