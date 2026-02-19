Mandragora: “Prima ci scioglievamo. Le scelte difficili vanno accettate”

"La punizione non l'ho rivista ancora, ma l'ho tirata bene. Abbiamo fatto una partita di grande umiltà, da provinciale, su un campo difficile. C'erano tutti i presupposti per cadere nella trappola, ma siamo contenti, l'abbiamo portata a casa. Contro il Pisa dobbiamo affrontarla bene, ma sono sicuro che succederà qualcosa di buono. Le scelte vanno accettate, sono felice per Ranieri, è una gioia che merita. Sono 4 anni che siamo assieme, è un amico caro, è un fratello per me. Le scelte spettano alla società ed al mister, quando si è in difficoltà bisogna prendere decisioni non semplice."