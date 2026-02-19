Vanoli: “Troppa gogna per Ranieri. Fabbian non lo vedo trequartista”

Paolo Vanoli elogia lo spirito della sua Fiorentina, in particolare la crescita di Luca Ranieri

Paolo Vanoli ha parlato dopo la gara di Conference League a Sky Sport:

"Da quando sono qua ho sempre detto che la Conference è una coppa a cui teniamo, poi devo fare delle valutazioni. Si poensava di poter uscire dalle difficoltà un po' prima dal campionato, per poterci concentrare sulla Conference. Stasera tutti hanno voluto dimostrare che facciamo parte di qualcosa di importante. Abbiamo sudato, sofferto, ma questa sofferenza è stata quella di Como, ed è quella che ci porterà fino alla fine della stagione. Prima del gioco bisogna costruire uno spirito, magari nel gioco abbiamo fatto un passo indietro, ma lo spirito va mantenuto. Non era facile far cambiare la strada a questa squadra, lo sapevamo."

Su Fabbian: "Fabbian è un giocatore di gamba, ha gol e vede la porta. Penso che adesso stiamo lavorando per fargli ritrovare il ruolo di mezz'ala, visto che negli ultimi anni ha fatto il trequarti, io lo vedo più come mezz'ala invece. Ha dei grandi margini di miglioramento, si deve ancora calare un po' in questa avventura"

La svolta: "Tante critiche giuste alla squadra, ma quando subentri in una squadra come la Fiorentina, ultima in classifica... spesso giocare non basta quando sei sotto. Le grandi prestazioni le abbiamo fatte con le big, ma ci servono punti come squadre come il Pisa. Dobbiamo fare la provinciale, saper soffrire, e non essere presuntuosi. Mandragora e Ranieri sono due ragazzi importanti per la Fiorentina. Su Luca c'è stata una gogna eccessiva, ha passato un momento non facile, ma questi momenti servono per crescere, è un valore aggiunto."