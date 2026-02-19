Monti: “Convinto che la Fiorentina uscirà da questa situazione. Conto su Fazzini”

Gianfranco Monti, ospite al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato così del momento viola prima della sfida in Polonia con lo Jagellonia:
Gianfranco Monti ai microfoni del Pentasport in vista della sfida di questa sera
Non voglio fare il mezzo pienista, ma più che si va avanti e più sono convinto che la Fiorentina uscirà da questa situazione. La squadra c'è, l'allenatore sta facendo abbastanza bene... Se ad aprile ti dovessi ritrovare in una situazione tranquilla allora potresti pensare anche ad arrivare in finale di Conference. Mi piacerebbe che stasera si riscattasse Fazzini: tutti ci aspettavamo qualcosa in più, ma il calciatore c'è. Sono ancora stracontento del suo acquisto, e spero che l'anno prossimo sia proprio il suo. Il mese di marzo sarà molto importante per il campionato. E stasera? Il freddo non aiuta, ma i giocatori sono allenati anche per questo. Non proviamo a fare i gufi, non penso al rischio infortuni. Spero si riscatti anche Fabbian che per ora dei nuovi acquisti è quello che ha più faticato. Il campo parlerà, le occasioni ci sono state e ci saranno per tutti. Vedere tanti giovani aggregati alla prima squadra è bello, è uno stimolo per tutti coloro che si allenano al Viola Park. Comuzzo, Fortini, lo stesso Balbo, la Fiorentina sta facendo un grande lavoro col settore giovanile, e chi non si è ancora affacciato alla prima squadra vede in questi ragazzi uno stimolo in più.
