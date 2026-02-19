Bocci: “Con la Conference puoi dare un senso a questa stagione”

Alessandro Bocci nel corso del suo intervento ai microfoni del Pentasport si è soffermato sulla sfida in Polonia di questa sera e sulla corsa alla doppia competizione:
La Conference in questo momento è la possibilità di dare un senso positivo a questa stagione. In campionato ci vorrà un po' per uscire dalla situazione in cui ti trovi e, proprio per questo, le seconde linee devono alzare l'asticella. E' una strada dura, ovviamente la doppia competizione ti porta vi qualcosa dal punto di vista fisico. Intanto speriamo di uscire sani e salvi dal gelo della Polonia e poi pensiamo al Pisa. La Fiorentina ha una rosa sufficientemente attrezzata per reggere coppa e campionato, e la formazione che vedremo oggi ne è la dimostrazione.
Non ha tutta questa esperienza nella gestione del doppio impegno, ma ne ha tantissima Paratici e credo che questo possa aiutarlo.
