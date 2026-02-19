Dopo le partite di Champions League del 18 febbraio, Paolo Di Canio è intervenuto su Sky Sport per parlare del calcio italiano. Nel suo intervento non è mancato un riferimento al Pisa, prossimo avversario della Fiorentina in campionato. Le sue parole:
Di Canio avverte la Fiorentina: "Pisa difficile? Segna pochissimo, ma attenzione"
Di Canio avverte la Fiorentina: “Pisa difficile? Segna pochissimo, ma attenzione”
Paolo Di Canio analizza il Pisa, prossimo avversario della Fiorentina: numeri in casa e fuori, difficoltà e i primi segnali positivi con il nuovo tecnico Hiljemark
Sento dire che è difficile giocare a Pisa? Come si fa a dire una cosa del genere? E' una squadra che in 12 partite casalinghe ha segnato solo due gol. Se ci giochi bendato finisce 0-0. Dicono che i calciatori italiani sono forti, ma chi? Sono 15 anni che in Europa non prendono più i giocatori italiani. Da 15 anni non esportiamo più talenti all’estero. E poi diciamo: “eh, ma noi studiamo”. E gli altri non studiano? Noi alla Normale di Pisa, gli altri no? Anche in trasferta la situazione non cambia: fuori casa sarebbero al 19° posto in classifica, davanti solo al Verona. Lontano da casa non hanno mai vinto: 8 pareggi e 4 sconfitte, con 26 gol subiti e appena 16 segnati. Ciononostante, con il nuovo allenatore Oscar Hiljemark, il Pisa sta mostrando qualche segnale positivo. La partita di lunedì sera, quindi, resta insidiosa e non va sottovalutata.
