Bernardo Brovarone, ospite di Toscana TV, ha commentato la sfida di Conference League tra Fiorentina e Jagiellonia Białystok. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Brovarone: “Jagiellonia da non sottovalutare. Chi gioca deve mettersi in mostra”
news viola
Brovarone: “Jagiellonia da non sottovalutare. Chi gioca deve mettersi in mostra”
Bernardo Brovarone su Toscana TV commenta Fiorentina-Jagiellonia, l’importanza dell’Europa e il ruolo delle riserve in campo.
L’Europa resta importante e chi critica la Conference non considera la storia della Fiorentina. La squadra deve provare a superare il turno e dare spazio a chi scenderà in campo. In Polonia il freddo si farà sentire, ma l’ambiente sarà caldo, e lo Jagiellonia aspetta da tempo di affrontare una squadra italiana. I polacchi sono atletici e scomodi, non una squadra da sottovalutare, anche se proviene da un campionato di medio livello.
Chi gioca deve mettersi in mostra—
L’undici che dovrebbe giocare oggi contiene diversi giocatori non sempre titolari, ma con la giusta mentalità possono far valere le loro qualità. Chi giocherà deve mettersi in mostra senza rancori. Mi aspetto molto da Fabbian; Fazzini invece resta un mistero, non è solo una caviglia a tenerlo fermo da tre mesi. È un calciatore con valore, che la Fiorentina deve saper valorizzare. Lezzerini ha avuto infortuni, anche gravi, ma resta un portiere affidabile e rispettato in squadra.
La difesa—
Rugani è umile e pratico, con ottime letture sui palloni alti, anche se talvolta può apparire impreciso. Pongracic è un leader, gli manca un po’ di fiducia dopo alcune difficoltà dovute al filtro del centrocampo, ma non penso verrà messo in panchina. Ranieri ha mostrato maturità, assumendosi responsabilità tecniche e errori: merita rispetto. Vanoli dovrà valutare attentamente le scelte difensive prima della gara con il Pisa, evitando decisioni affrettate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA