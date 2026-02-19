Leonardo Bardazzi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il programma Pentasport, commentando la sfida europea della Fiorentina contro lo Jagiellonia Białystok e le aspettative attorno alla gara.
Bardazzi: “Oggi come Kiev. L’Europa? Non inseguirla sarebbe irrispettoso”
Le parole di Leonardo Bardazzi ai microfoni del Pentasport in vista di Jagiellonia-Fiorentina
La partita di oggi mi ricorda quella di Kiev, per me è stata indimenticabile. Fu giocata davvero sul ghiaccio. Non inseguire un traguardo europeo sarebbe poco rispettoso per la storia della Fiorentina. Ovviamente la priorità è la salvezza, ma uscire contro lo Jagiellonia non sarebbe facile da digerire. Capisco il principio che lo porta a tener fuori i big e non mi sento di criticarlo, però i valori in campo sono chiari e devi passare il turno. La storia ci racconta che quando cambi 10 o 11 giocatori diventa difficile: così siamo riusciti a perdere a Nicosia. Mi auguro che la compattezza vista domenica si possa ripetere anche oggi, anche perché se torni a casa con una sconfitta poi ti ritrovi con una settimana complicata: lunedì il Pisa e giovedì ancora lo Jagiellonia da battere.
