Fazzi su Lezzerini: “È un uomo incredibile, stasera si farà trovare pronto”

Redazione VN 19 febbraio 2026 (modifica il 19 febbraio 2026 | 13:44)

L'ex difensore della Primavera viola, Nicolò Fazzi, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, per parlare del suo grande amico Luca Lezzerini. Ecco le sue parole:

"Il campionato della Fiorentina è molto complicato. Fortunatamente, nel mercato di gennaio, con l'innesto del nuovo direttore sportivo, sono arrivati calciatori importanti. La gara di stasera è fondamentale per dare continuità alla prestazione di Como e, magari, per regalare un po' di entusiasmo alla piazza."

Lezzerini? — "Io, lui e Capezzi siamo grandi amici, facciamo anche il fantacalcio insieme e ci sentiamo quotidianamente. Sono felicissimo per Luca: questa opportunità non arriva per caso. A inizio anno era consapevole delle difficoltà di trovarsi in una squadra che ha De Gea come titolare, ma è prontissimo, sia dal punto di vista calcistico che, soprattutto, umano. È da tanto che non gioca, ma sono certo che risponderà presente. Ha grande esperienza in Serie B e uno spessore umano incredibile: riesce a far crescere chiunque gli stia intorno."

I ricordi in viola — "Il mio primo ricordo? Il primo anno vissuto lontano da casa, quando abbiamo condiviso l'appartamento. Ne abbiamo passate tante, eravamo giovani e spensierati; Firenze per noi è stata una vera palestra di vita. Abbiamo condiviso molte convocazioni in prima squadra in un gruppo forte che, forse, non ha raccolto quanto meritava. Abbiamo perso diverse finali, ma oggi tutti noi ci siamo tolti delle belle soddisfazioni."

Viola Park? — "Sono stato recentemente al Viola Park e ho avuto il piacere di salutare alcuni vecchi dirigenti. È una struttura incredibile: credo rappresenti una vera e propria arma per crescere, perché lì non ti fanno mancare nulla e puoi lavorare al top. Il mio augurio? Spero davvero che la Fiorentina possa vivere un'ultima parte di campionato da protagonista, trovando finalmente la continuità nei risultati."