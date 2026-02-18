Lezzerini: “Domani si chiude un cerchio per me. Mi vestirò più del solito”

Ecco Luca Lezzerini, portiere della Fiorentina, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference con lo Jagiellonia

Ecco le parole di Luca Lezzerini, portiere della Fiorentina, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference con lo Jagiellonia:

Come affronterai domani la sfida e quanta emozione c'è nel tornare titolare nella Fiorentina? — "Sicuramente dopo nove anni e mezzo è un'emozione grande. Domani cercherò di affrontare la sfida più coperto possibile, cercherò di stare in movimento anche quando la palla sarà lontana"

Tanti ragazzi giovani convocati... — "Cerco di aiutare i ragazzi più giovani, anche con una parola in più, può dare tanto per la loro carriera. Penso di aver dato un contributo all'interno. Cerco di dare quello che posso anche non giocando. Preferisco essere visto prima come una gran persona che come calciatore"

Qual è la grande paura del tornare in campo? — "Le paure fanno parte del percorso, ma non è una cosa negativa, La paura ti fa tenere alta la tensione e ti fa rendere di più"

Ci racconti i nove anni e mezzo dopo l'esordio in viola? — "Ho costruito la mia carriera in categorie minori, ma è stato tutto molto bello, lottando per altri obiettivi. Domani si chiude un cerchio e speriamo di iniziarne un altro"